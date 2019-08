Tmw - Il Toro aspetta la ciliegina sulla torta, per Verdi attese novità settimana prossima

In casa Torino attendono la ciliegina sulla torte che, a quanto pare, porta il nome di Simone Verdi. Tuttomercatoweb ha fatto il punto proprio sul possibile passaggio dell'attaccante del Napoli in maglia granata: "Da via Arcivescovado preparano l’assalto al Napoli, intanto dall’entourage del giocatore continuano ad arrivare ammiccamenti. “Valutiamo la possibilità di lasciare i partenopei, nel caso la destinazione granata sarebbe più che gradita” ha ammesso Donato Orgnoni, procuratore di Simone Verdi. Resta sempre il primo sulla lista di Urbano Cairo e Massimo Bava, così come è il preferito di Walter Mazzarri. A far saltare il banco, però, potrebbe essere Carlo Ancelotti: “Se però ci daranno le giuste garanzie, saremmo felici di restare a Napoli”. Già durante la prossima settimana, però, sono attese novità: il Toro ha bisogno di rinforzi in attacco per l’Europa, in caso di passaggio del turno contro il Soligorsk si preannuncia un play off di fuoco (Wolwerhampton, Psv Eindhoven e Steaua Bucarest i rischi dei sorteggi di lunedì nell’urna di Nyon). E Millico, seppur abbia un futuro più che roseo, non può bastare.