"Tocca il cielo con la cresta platinata": quotidiani pazzi di Osimhen

Fra i protagonisti della gara dello U-Power Stadium c'è senza dubbio Victor Osimhen, con il Nigeriano che ha segnato il primo gol del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra i protagonisti della gara dello U-Power Stadium c'è senza dubbio Victor Osimhen, con il Nigeriano che ha segnato il primo gol del Napoli, quello del momentaneo 1-1. Voto 7,5 da La Gazzetta dello Sport: "Il suo ruggito sveglia il Napoli, gol prepotentemente meraviglioso, oltre a un contributo continuo". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Il colpo di testa dell’1-1 saltando a 2 metri e 23: santo cielo. Magic Victor, Victor Jordan. Di sponda e di lotta: c’è nel bis, nel 3-1 e nel poker. Un leone indomabile in area".

Anche per Tuttosport l'attaccante del Napoli merita 7,5 in pagella: "Tocca il cielo con la cresta platinata, è lui a suonare la carica, svegliando il Napoli con un gesto atletico e tecnico di livello mostruoso, da Nba. In un sol colpo (di testa) recupera il punteggio e infiamma partita e compagni".

Stesso voto nelle pagelle di TMW: "Nella partita più difficile, in cui inizia fornendo inizialmente l'ennesima prova negativa della stagione, reagisce da vero campione. Secondo tempo in versione stagione scorsa, avviando la rimonta con il colpo di testa che vale l'1-1 e propiziando il 2-4 di Raspadori".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttonapoli: 7,5(Leggile qui)

Corriere della Sera: 7,5