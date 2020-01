Tonali e Cistana sogni di ADL: mercoledì contatti con Cellino

Andrea Cistana e Sandro Tonali sono i sogni di De Laurentiis. Questa la notizia di calciomercato presente sull'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il patron approfitterà dell'assemblea di Lega calcio in programma mercoledì per parlare dei due calciatori con il presidente del Brescia Cellino. Il quotidiano sottolinea che che nessuno dei due si muove a gennaio, ma il patron vuole giocare di anticipo in vista della rifondazione della prossima estate.