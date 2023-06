Tonali via? Gazzetta ora cita il Napoli come esempio: "Da grandi cessioni nascono grandi squadre"

Tonali, come dire no? Le grandi cessioni fanno nascere grandi squadre, scrive Stefano Agresti quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport

Tonali, come dire no? Le grandi cessioni fanno nascere grandi squadre, scrive Stefano Agresti quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport spiegando che una società oggi ha norme finanziarie da rispettare e le difficoltà del calcio italiano di questi anni. Di seguito alcuni stralci:

"Diventa difficile, quasi impossibile pensare che il Milan potesse rinunciare ai settanta, forse ottanta milioni che il Newcastle verserà per Tonali. Anche perché l’offerta al club è stata accompagnata da una proposta altrettanto clamorosa al ragazzo: otto milioni più bonus a stagione per sei anni. Un ingaggio che il club rossonero non avrebbe nemmeno potuto avvicinare e che il centrocampista, comprensibilmente, avrebbe magari reclamato.

Trattenere i campioni di fronte a certe cifre è diventato impossibile per i club italiani. La nostra realtà è questa ormai da qualche lustro, i presidenti lo hanno ovviamente compreso e si sono adattati e anzi nell’ultimo periodo anche molti tifosi hanno preso coscienza della situazione. Certo, con la partenza di Tonali la squadra di Pioli perde molto, dal punto di vista tecnico e temperamentale e anche per il suo senso di appartenenza, per il suo coinvolgimento emotivo nel mondo rossonero"

E viene indicato il Napoli come esempio: "Se però qualcuno pensa che sia impossibile ottenere grandi risultati a causa della rinuncia a un giocatore così importante, sbaglia di grosso. La storia dell’ultima stagione lo dimostra. Il Napoli un anno fa sembrava stesse smobilitando: via Koulibaly e Insigne, via Mertens e Fabian Ruiz, ma dove vuole andare De Laurentiis? Si è arrampicato fino allo scudetto perché lui e i suoi dirigenti hanno saputo scegliere giocatori eccellenti e perfetti per quell’idea di calcio. Da grandi cessioni nascono grandi squadre, a volte. Lo insegna la storia".