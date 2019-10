Torino, Mazzarri e Frustalupi sperano di esserci contro il Napoli: oggi l'esito dell'Appello

Oggi si saprà chi guiderà il Toro dalla panchina contro il Napoli. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa granata: "La Corte Sportiva di Appello Nazionale si pronuncia sul ricorso del Torino, difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, contro le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in caso di cartellino rosso (come accaduto a Parma). Frustalupi è stato fermato per un battibecco al 45’ di Parma-Torino con il d.s. emiliano, Daniele Faggiano. Senza il ribaltamento della decisione, in panchina andrà il tecnico Roberto Miggiano".