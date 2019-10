Torino-Napoli, probabili formazioni CdS: Ancelotti col tridente, niente turnover per Di Lorenzo

Qualche novità di formazione, sia da parte del Torino che da parte del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli rispolvererà il tridente con Callejon, Mertens e Insigne. In mediana spazio ad Allan, Fabian e Zielinski, tutti insieme in campo. In difesa scelte obbligate al centro e a sinistra, mentre Di Lorenzo potrebbe essere ancora confermato titolare, sfuggendo alle dinamiche del turnover. Nel Torino i dubbi riguardano gli esterni (Ansaldi, De Silvestri, Laxalt e Ola Aina per due posti) e nel terzo difensore, col ballottaggio tra Djidji e Lyanco. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Laxalt; Verdi, Belotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne