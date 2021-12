Torna il bunker azzurro: decimo clean sheet stagionale per il Napoli

E' il decimo clean sheet stagionale quello ottenuto ieri sera al Meazza dal Napoli di Spalletti. La difesa partenopea è tornata di ferro nella trasferta lombarda: sono solo 13 i gol subiti nelle 18 sfide di campionato giocate finora e quella del tecnico toscano è il miglior reparto arretrato del campionato. Ieri il muro azzurro è tornato a brillare, concedendo quasi nulla agli avversari se non qualche brivido nei minuti finali.

Importante, oltra alla solidità del reparto, anche l'apporto in fase difensiva degli esterni d'attacco che si sono sacrificati moltissimo per aiutare i compagni; inoltre, come sottolineato da Il Mattino, imprescindibile l'organizzazione del centrocampo che, insieme al resto, ha fatto si che il Napoli difendesse da grande squadra e impossibilitasse il Milan ad avvicinarsi all'area di rigore. Insomma, una grande partita difensiva del Napoli che è tornato nel suo bunker.