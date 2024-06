Torna l'entusiasmo con Conte: il tecnico svela i primi due titolari

Torna l'entusiasmo in casa Napoli, dove l'arrivo di Antonio Conte ha scaldato una piazza ferita dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il nuovo tecnico azzurro è stato presentato a Palazzo Reale, dove è intervenuto nella sua prima conferenza stampa da allenatore partenopeo. Le intenzioni di Conte - si legge su Il Mattino - sono state piuttosto chiare: Kvara e Di Lorenzo non si muoveranno. Il rinnovo del georgiano e la cessione del terzino sono uno dei nodi da sciogliere per il Napoli.

Kvara, impegnato ad Euro 2024 con la Georgia, sta ancora aspettando un incontro con il club per il rinnovo. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2027 ma gli azzurri sono pronti ad accontentare le richieste del nuovo tecnico e blindarlo, scacciando l'ombra del Paris-Saint Germain. Anche sulla questione Di Lorenzo c'è comunque serenità. Dal punto di vista del Napoli il difensore si ricaricherà dopo l'Europeo, magari scegliendo di tornare sui propri passi e restare ancora in azzurro.