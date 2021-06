Torna Sinatti! ADL ha convinto l'ex preparatore di Sarri specializzato nel prevenire infortuni

Un pezzo dello staff di Maurizio Sarri torna nel club azzurro alla corte di Spalletti: si tratta il preparatore atletico Francesco Sinatti. Il quotidiano Il Mattino sottolinea che ha lasciato uno splendido ricordo in De Laurentiis che infatti si è mosso in prima persona per convincerlo ad accettare il ritorno in azzurro, già vicino durante il periodo della gestione Ancelotti, quando la squadra invocava a gran voce una diversa preparazione, Il 36enne Aretino di Policiano nel 2013 ha iniziato il suo lavoro alla corte di Sarri, ma non lo ha poi seguito al Chelsea ed alla Juventus. Si occupa anche della prevenzioni infortuni ed è anche questo aspetto che ha convinto De Laurentiis a riportarlo a Napoli dopo l'esperienza nello staff di Fariali in Turchia al Fatih Karagumruk.