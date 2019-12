Torreira-Ibrahimovic nomi per il mercato di gennaio: sale il primo, Zlatan si allontana

Ecco il mercato che incombe. Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si fa riferimento a due nomi più volte accostati al Napoli in vista del mercato di gennaio: "L’idea di un centrocampista di qualità, e Torreira è il profilo che piace di più. Difficile, ma non impossibile. Ibrahimovic resta per ora soltanto un sogno da accarezzare, lo svedese sembra più propenso ad accettare il Milan, stipendio (9 milioni) permettendo".