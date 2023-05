Tournée lampo in Corea: durerà pochissimo, svelati i giorni

A giugno il Napoli andrà in tournée in Corea del Sud: e questa, ormai, non è più una grande novità

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it A giugno il Napoli andrà in tournée in Corea del Sud: e questa, ormai, non è più una grande novità. Il fatto, però, è che la trasferta in Estremo Oriente, a casa di Kim, durerà il tempo di un giro e di una passerella dello scudetto: cinque giorni o giù di lì. Lampo, un clic: la partenza è prevista tra il 5 e il 6, subito dopo la fine del campionato e dunque dopo l’ultima partita della stagione con la Samp, in programma al Maradona il 4 giugno insieme con la premiazione della Lega per la vittoria del titolo di campione d’Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.