Tra magie, applausi e bivi: Napoli-Milan apre un momento importante per Insigne

Il Napoli si aggrappa a Lorenzo Insigne. L'attaccante partenopeo guiderà l'attacco della formazione di Luciano Spalletti nel big match di questa sera contro il Milan al "Maradona". Si apre un periodo importante per il giocatore sia per quanto riguarda il suo club, scontro al vertice con i rossoneri, sia per quanto riguarda la nazionale visto il playoff mondiale che si avvicina. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Capitan Lorenzo, tra magie e applausi".