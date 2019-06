Tra martedì e mercoledì il lancio della campagna abbonamenti: i primi dettagli

"Siamo pronti per la campagna abbonamenti, dovrebbero esserci circa 54 mila posti come capienza. Stiamo aspettando di capire quanti posti sono stati bloccati dai maxi-schermi, circa 600, ma ad inizio settimana prossima avremo i numeri ufficiali". Lo ha detto ieri l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. Avute queste informazioni da Palazzo San Giacomo, il Napoli potrà far partire la campagna abbonamenti. Stando all’edizione odierna di Repubblica martedì o mercoledi prossimi sarà lanciata ufficialmente la campagna abbonamenti.

A maggio radio Kiss Kiss Napoli, l'emittente ufficiale del club, rivelò: “L’idea è quella di eliminare i biglietti e riempire lo stadio con gli abbonamenti. Si sta studiando l’ipotesi di abbonamenti family, per tutta la famiglia, a prezzi particolarissimi. Si punta a 55mila abbonamenti senza più la vendita dei biglietti”.