Traore, ci siamo: sarà in panchina col Verona e potrà fare due ruoli

Tocca a Traoré accelerare per prendersi spazio nel Napoli e meritarsi il riscatto a fine stagione

Tocca a Traoré accelerare per prendersi spazio nel Napoli e meritarsi il riscatto a fine stagione. L’ex Sassuolo non verrà, però, inserito in lista Champions, dove possono essere inseriti soltanto tre nuovi arrivi, che saranno Ngonge, Dendoncker e Mazzocchi. Hamed si giocherà il futuro in campionato, dove il Napoli è chiamato a una rimonta Champions complicata. Lui può essere un jolly prezioso, da mezzala se si torna al 4-3-3 o da trequartista. Domenica assaggerà il Maradona, sedendosi in panchina: il nuovo viaggio comincia con l’Hellas e si augura duri a lungo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.