Traorè-Dendoncker, per Gazzetta la scelta sui riscatti è già stata presa

Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro di Hamed Traorè e Leander Dendoncker

© foto di www.imagephotoagency.it

I centrocampisti arrivati a gennaio non saranno riscattati dal Napoli. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro di Hamed Traorè e Leander Dendoncker: "A gennaio sono arrivati in prestito Traorè e Dendoncker. Le prestazioni sono in crescita, ma ancora lontane da suggerire il riscatto del primo per 25 milioni dal Bournemouth.

Scenario improbabile per il secondo, calciatore dell’Aston Villa, il cui contributo finora è stato impalpabile e, come l’altro partente Zielinski, non è stato inserito in lista Champions. Il prezzo di 10 milioni per acquistarlo ha soltanto scopo illustrativo".