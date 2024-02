Traoré è la nuova scommessa di ADL: sarà lui il sostituto di Zielinski

A sostituire Piotr Zielinski, lasciato fuori dalla lista UEFA, in questa seconda parte di stagione sarà Hamed Junion Traoré.

A sostituire Piotr Zielinski, lasciato fuori dalla lista UEFA, in questa seconda parte di stagione sarà Hamed Junion Traoré. Il centrocampista polacco, che a fine stagione andrà via in scadenza, sarà messo sempre più da parte in favore dell'ex Sassuolo. Per volere presidenziale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

"Traorè è la sua nuova scommessa: giovane e di qualità, se dovesse ritrovare la condizione potrebbe anche essere lui la prossima mezzala di qualità. Ma non saranno certo le due sfide con il Barcellona a segnare il suo futuro a Napoli. Intanto, però, Hamed è pronto".