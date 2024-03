Traore out contro il Torino: la Gazzetta svela il motivo

Domani contro il Torino Zielinski potrebbe dare un turno di riposo a Traorè

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani contro il Torino Zielinski potrebbe dare un turno di riposo a Traorè perché il polacco, escluso dalla lista per l’Europa, non sarà a disposizione di Calzona contro il Barcellona. In quest’ultimo caso, il fraseggio nello stretto è favorito dalle doti del centrocampista promesso all’Inter, che ama spaziare sulla trequarti per mettere i compagni nelle condizioni di finalizzare. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.