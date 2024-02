Traore torna alle radici del sogno: da ex deve meritarsi la conferma al Napoli

Sul Corriere dello Sport si scrive del ritorno in Emilia di Hamed Traore, esploso al Sassuolo ed oggi in prestito al Napoli

"Traore era stato uno dei talenti più in vista della squadra di De Zerbi e poi di Dionisi, ma aveva un sogno, durato per ora soltanto un anno". Sul Corriere dello Sport si scrive del ritorno in Emilia di Hamed Traore, esploso al Sassuolo ed oggi in prestito al Napoli: "Se l’era conquistato a suon di prestazioni, di sprazzi di talento e anche di gol. Uno dei suoi 18 in 111 presenze l’aveva segnato al Napoli (1-2) nella vittoria degli azzurri a Reggio Emilia datata dicembre 2019.

Da quando è tornato in Italia, 2 presenze di cui una da titolare contro il Genoa e l’altra da subentrato contro il Barcellona. Un altro sogno che s’è avverato, quello di giocare in Champions: partendo dalla Costa d’Avorio, facendosi le ossa nella provincia italiana, desiderando i palcoscenici più grandi che per ora ha solo assaggiato. Il Sassuolo, ma da avversario, deve essere per lui un primo tassello per meritarsi la conferma in azzurro. Per ora è in prestito, ma il Napoli può riscattarlo per 25 milioni a fine stagione.