Traore, voglia di Napoli: nove gare per convincere il club al riscatto

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Hamed Traore completerà il reparto centrale del Napoli contro l'Atalanta, composto da Anguissa, Lobotka e dall'ex Sassuolo che spera di mettersi in mostra per convincere il club a riscattarlo in estate. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Con loro ci sarà Traore, anche lui rimasto a Castel Volturno per ritrovare la miglior condizione fisica. L'ex Sassuolo vuole concludere nel migliore dei modi la stagione, in sospeso c'è il suo futuro, una cifra elevata per il riscatto dal Bournemouth e altre nove partite per non far rimpiangere il vecchio Zielinski (di rientro anche lui dopo l'ultima partita di ieri con la sua nazionale) prenotandosi uno spazio, chissà, nel Napoli del domani".