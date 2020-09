Trasferta lampo in Portogallo: il Napoli ripartirà subito dopo l'amichevole con lo Sporting

Sarà una vera e propria trasferta-lampo quella di oggi. Il Napoli, partito in mattinata, tornerà già stanotte in Italia, subito dopo la partita. A farlo sapere è Raffaele Auriemma tramite le colonne di Tuttosport: "Quarta ed ultima amichevole precampionato per il Napoli, stasera a Lisbona contro lo Sporting Club de Portugal. Il club ha organizzato un vero e proprio blitz anti-Covid per la squadra che partirà in charter stamattina alle 10, si appoggerà in un hotel di Lisbona e poi si trasferirà allo stadio Alvalade per il test contro la formazione di coach Amorim. Il tempo di una doccia e poi il Napoli tornerà all’aeroporto Humberto Delgado per fare subito rientro a Capodichino".