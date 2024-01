Trasformazione completata: il Napoli ormai è una squadra definitivamente mazzarriana

Chi ha ancora negli occhi il calcio spumeggiante e le manovre spettacolari della scorsa stagione sarà sicuramente deluso nel vedere questo Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi ha ancora negli occhi il calcio spumeggiante e le manovre spettacolari della scorsa stagione sarà sicuramente deluso nel vedere questo Napoli, che ora è esattamente al lato opposto rispetto a qualche mese fa. E all'Olimpico ne arriva un'altra dimostrazione, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli non ha concesso altro ma non ha nemmeno creato nulla. Zero. All’Olimpico si completa la trasformazione: questa è ormai una squadra definitivamente mazzarriana, nel bene (difensivo) e nel male (offensivo)".