Tre calciatori scalpitano per rimpiazzare Politano: in pole c'è il sostituto naturale

Jesper Lindstrom è in pole position per sostituire Matteo Politano, ma anche Eljif Elmas e Giacomo Raspadori scalpitano. Lo scrive Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom è in pole position per sostituire Matteo Politano, ma anche Eljif Elmas e Giacomo Raspadori scalpitano. Lo scrive Tuttosport: "L’altro dubbio riguarda l’esterno alto a destra che dovrebbe sostituire Politano, anche se il condizionale è d’obbligo vista la presenza del nazionale nella lista dei convocati. Tra Elmas e Raspadori, potrebbe spuntarla il terzo che in pochi pronosticano per la prima volta da titolare: Lindstrom sta scalpitando in attesa di essere scelto".