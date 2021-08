Tre grandi novità nel Napoli di Spalletti

Il Napoli ha dato una risposta importante contro il Bayern Monaco nel test di lusso, a dimostrazione che il lavoro di Spalletti comincia a dare i suoi frutti. Come spiega Il Mattino nell'edizione odierna, l'uomo chiave è Osimhen, che, con la sua bravura ad andare in verticale, si esalta e la doppietta con i bavaresi lo testimonia. L'altro top player è Koulibaly, mentre Lobotka, Malcuit ed Elmas sembrano aver superato le difficoltà con il primo addirittura vero fare del reparto, il macedone autore di una prova positiva e l'ex Fiorentina pronto per il ruolo di vice Di Lorenzo.