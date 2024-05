Tre indizi di formazione da Castel Volturno: le ultime in vista di Udine

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è soffermato sulle possibili scelte di Francesco Calzona, allenatore del Napoli, per la gara contro l'Udinese.

D Castel Volturno arrivano notizie di un possibile impiego di Mario Rui come terzino sinistro. Il portoghese scalpita e potrebbe prendere il posto di Olivera. In attacco Politano favorito su Ngonge. A centrocampo, invece, dovrebbe essere confermato Jens Cajuste, visto l'infortunio di Piotr Zielinski. Solo panchina per Traore sempre più lontano da Napoli.