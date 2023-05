Tre motivi per cui Spalletti è così lontano dal Napoli (e da ADL)

Perché Spalletti è sempre più lontano dal Napoli? Prova a fare chiarezza l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Perché Spalletti è sempre più lontano dal Napoli? Prova a fare chiarezza l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Troppa distanza, troppo diversi i modi d’intendere i rapporti e le relazioni personali. Questione di idee e prospettive: Spalletti non ha mai nascosto la sua delusione per essere stato avvisato con una lettera consegnata in sede da un dirigente e non in prima persona dal presidente dopo l’attivazione dell’opzione di rinnovo fino al 2024 via Pec.

E ancora: ha avvertito forte il senso d’amarezza per non aver chiacchierato del futuro prima di ritenerlo già un allenatore confermato; e non ha metabolizzato la mancata telefonata di Adl per abbracciare la squadra nella notte dello scudetto a Udine".