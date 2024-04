Tre opzioni in più per la Roma: recuperi importanti in difesa

Sul Corriere dello Sport si fa il punto in vista della sfida in programma domenica al Maradona

Tre opzioni in più per la sfida alla Roma. Sul Corriere dello Sport si fa il punto in vista della sfida in programma domenica al Maradona: "Il Napoli riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la domenica di riposo concessa al rientro da Empoli, senza cambi di programma. E per Calzona comincerà la preparazione di una nuova tappa, di un’altra partita estremamente delicata: quella contro la Roma di De Rossi,

L’allenatore-ct, dicevamo, dovrebbe presentarsi con tre uomini in più, tutti in difesa: torneranno a disposizione Mario Rui e Rrahmani dopo la giornata di squalifica scontata in occasione della trasferta a Empoli, e dovrebbe recuperare anche Olivera, fermo da due turni a causa della lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra rimediata a Monza. La prevendita è già cominciata da qualche giorno".