Triangoli, giocate, fraseggio, corner: tutte le differenze del Napoli con Garcia

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elenca tutte le novità tattiche del Napoli dopo l'amichevole: "Triangoli, giocate, fraseggio. Meno possesso del solito e un bel po’ di iniziative a sinistra: Kvara parte, strappa, si diverte. Zona caldissima, quella: c’è anche Zielinski a dipingere calcio, come in occasione dell’assist per Frank. E a destra nel tridente gioca Jack: un inedito.

Magari una necessità per l’assenza di Lozano, a riposo e non ancora pronto dopo l’infortunio. Si vedrà. Osimhen danza frenetico, ringhia, scatta senza sosta e ricama: al 9’ sradica un pallone e parte sulla destra, entra in area e serve Kvara libero e comodo, ma il tiro scheggia la traversa. A proposito, altra novità: Khvicha incaricato di battere angoli e punizioni".