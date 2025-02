Troppi infortuni? Il Mattino: "Tra le big il Napoli è quella che ne ha avuti meno in stagione"

Il Napoli si trova attualmente in una situazione di emergenza con cinque infortuni accumulati in un solo mese, proprio in vista della sfida contro l'Inter. Nonostante l'ansia crescente tra i tifosi per le numerose defezioni, il quotidiano Il Mattino sottolinea che, tra le squadre di vertice, il Napoli è quella che ha registrato il minor numero di infortuni dall'inizio della stagione.

Questa statistica potrebbe offrire un barlume di ottimismo in un momento complesso, suggerendo che, nonostante le difficoltà attuali, la gestione della rosa azzurra ha mostrato una certa solidità nel complesso. C'è da ricordare, però, che rispetto alle altre big il Napoli ha disputato un numero decisamente minore di partite.