Troppi infortuni muscolari? Il Mattino: lo staff di Spalletti studia nuovi piani di richiamo atletico

La dolorosa sconfitta contro il Barcellona ha segnato la fine delle velleità europee del Napoli per questa stagione e ora il tempo non manca.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La dolorosa sconfitta contro il Barcellona ha segnato la fine delle velleità europee del Napoli per questa stagione. Anche in un'eliminazione, però, è possibile individuare un aspetto positivo, che in questo caso è la possibilità per i ragazzi di Spalletti di preparare ogni partita sfruttando la settimana tipo. E infatti il preparatore Sinatti, come riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, è già al lavoro per studiare nuovi piani di richiamo atletico.