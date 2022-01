Tuanzebe, Spalletti ha fretta: lo vuole già con la Juve

"Tuanzebe-Napoli: è corsa contro il tempo. Spalletti lo vuole con la Juve" scrive Il Mattino in edicola quest'oggi. Il club azzurro è vicino al difensore del Manchester United Tuanzebe e si lavora per chiudere in fretta. Il Napoli vorrebbe schierarlo dal 1' minuto contro la Juve: è corsa contro il tempo.

Non è semplice, perché il difensore è extracomunitario, l'iter non è veloce. E' trapelato anche che domani ci potessero essere le visite mediche. Al momento, l'ipotesi, però, sembra molto complessa.