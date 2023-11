Tudor non vuole essere solo un traghettatore: chiede contratto più lungo

La Gazzetta dello Sport racconta la reazione del patron alla sconfitta interna e chiarisce la posizione di Igor Tudor

"Quando al novantesimo Victor Kovalenko ha scagliato il suo gancio destro da k.o. il presidente ha lasciato rapidamente la tribuna d’onore, dove aveva visto la partita con a fianco i fratelli Cannavaro, per incontrarsi con i dirigenti: il ds Mauro Meluso, il responsabile scouting Maurizio Micheli e il club manager Antonio Sinicropi. Nessun colloquio con Garcia". La Gazzetta dello Sport racconta la reazione del patron alla sconfitta interna e chiarisce la posizione di Igor Tudor, primo candidato alla successione di Garcia.

Oggi ne sapremo di più, dopo un nuovo vertice societario. Tudor non vuole essere solo un traghettatore e chiede un contratto più lungo, il produttore deve convincersi della scelta, perché sa benissimo che in giugno ha commesso un errore scegliendo il tecnico francese che veniva dal campionato saudita. Ora torni a prendere le decisioni importanti, com’è giusto che sia, lasciando poi le responsabilità a chi ha scelto in ogni settore.