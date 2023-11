Tudor saltato all'improvviso: spunta il precedente con Mihajlovic prima di Sarri

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è abituato a lunghi colloqui nel suo casting

Perché è saltata la scelta Igor Tudor? Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è abituato a lunghi colloqui nel suo casting per conoscere a fondo i propri interlocutori. E probabilmente qualcosa non lo ha convinto nella personalità dell’allenatore croato. Slavo come il serbo Sinisa Mihajlovic, che nel 2015 si arrabbiò per l’attesa prolungata per giorni nella risposta e lo disse al presidente in maniera spiccia.

Non solo modulo Di sicuro per Tudor non sarebbe stato un problema adottare il 4-3-3, ritenuto fondamentale dal proprietario, anche se nell’esperienza del croato c’è soprattutto difesa a tre. Ma alla fine qualcosa ha fatto riflettere De Laurentiis, dopo il colloquio di lunedì.