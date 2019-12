Turnover 2010-19, Napoli ultimo nella speciale graduatoria: 109 calciatori utilizzati

Interessante studio del CIES che ha preso in considerazione i cinque campionati maggiori, con le squadre sempre presenti nella massima serie nel periodo tra il 2010 e il 2019. Il Genoa è la squadra che, negli ultimi dieci anni, ha usato più calciatori in assoluto. Sono ben 205, significa venti all'anno. Quelo che emerge è che le squadre italiane sono quasi tutte in fondo alla classifica, soprattuto quelle che hanno occupato le prime posizioni in questo arco temporale. La Roma è quintultima con 149, poi l'Inter con 139, il Milan con 133, l'Udinese con 131, la Juventus con 121. Al secondo posto c'è la Lazio a quota 115 mentre il Napoli occupa l'ultimo posto a quota 109.