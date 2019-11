Tutta la Serie A vuole Mertens, Tuttosport: ci pensa anche il Milan che cerca una punta

Il Milan cerca un attaccante e sta valutando tutte le possibili occasioni per il futuro. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che tra le ipotesi da tenere in considerazione c'è anche quella di Dries Mertens. Il belga ha il contratto in scadenza col Napoli e potrebbe lasciare il club azzurro già a gennaio. In alternativa, per i rossoneri, c'è anche Mandzukic della Juve.