Tutte le novità di Calzona col Barcellona: così è cambiato il Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle novità introdotte da Francesco Calzona sulla panchina del Napoli dopo la prova contro il Barcellona: padronanza ed occupazione del campo, baricentro alto, capacità di riempire non solo la trequarti ma anche l’area avversaria e prudenza assai relativa, perché il Napoli abbonda in quella qualità che adesso va ostentata in campionato, tra Cagliari, Sassuolo e Juventus, le tre partite che in una settimana definiranno il destino.