Tutte le pagelle di Cajuste: esordio negativo, ma c'è anche un po' di sfortuna

Esordio in azzurro da dimenticare per Jens Cajuste. Il centrocampista del Napoli non ha impattato bene con la nuova realtà causando il rigore del momentaneo svantaggio contro il Frosinone. "Nel primo tempo da dimenticare - analizza la Gazzetta dello Sport - ci sono un po’ di sfortuna (il rigore, il fuorigioco sul 2-1) e l’azzardo di Garcia di schierarlo al posto di Anguissa". Questo il commento del Corriere dello Sport: "Esordio sospeso tra il thriller e l’horror: dopo 5 minuti regala il rigore con un intervento scriteriato su Baez in area e il resto è un campionario di lentezza, errori, tempi sbagliati e falli". "L'esordio è un disastro - scrive TMW -. A sorpresa in campo dal primo minuto, al secondo corner del Frosinone stende Baez e regala al Frosinone il rigore del vantaggio. Frenetico più che spaesato: vuole dimostrare ma finisce per fare danni. Si becca un giallo sacrosanto prima della mezz'ora e Garcia, all'intervallo, pensa bene di lasciarlo nello spogliatoio".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Il Mattino: 4,5

TuttoNapoli.net: 5