Tutte le pagelle di Kvaratskhelia: si merita l'ovazione, esplode e diventa un alieno

È il giorno dopo la grande impresa del Napoli, capace di vincere il terzo scudetto della propria storia con addirittura 5 giornate di anticipo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È il giorno dopo la grande impresa del Napoli, capace di vincere il terzo scudetto della propria storia con addirittura 5 giornate di anticipo, dominando il campionato in lungo e in largo fino alla festa della notte dopo il pareggio contro l'Udinese alla Dacia Arena. Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti dell'intera annata e anche ieri ha messo lo zampino nel gol scudetto. Per la Gazzetta "è in riserva sparata" ma poi "va da Kvara, dribbla e dal suo tiro nasce il gol". Il Corriere dello Sport, nelle sue valutazioni che valgono per l'intera stagione, scrive: "Ha la genialità di uno Schiaffino, oppure bog: George Best, Bruno Conti, cosa volete che sia un paragone, perché tra un po' saranno costretti a prenderlo come modello di riferimento. Esplode dal nulla e diventa (quasi) un alieno". Per Tuttosport "la luce è più fioca rispetto a inizio campionato ma avercene". TuttoNapoli sottolinea anche la prestazione del primo tempo: "Sempre creativo, anche quando l'Udinese è ovunque ed i suoi non sembrano in partita. Viene toccato in area, si procurerebbe il rigore-Scudetto ma arbitro e VAR sono gli unici tra milioni di persone alla visione che non lo ravvisano. Suo il tiro nella ripresa che porta poi la respinta del portiere ad Osimhen per il gol-Scudetto". Infine la valutazione di TMW: "Da qualche tempo a questa parte deve convivere con gabbie tattiche pensate per lui, Udine non fa eccezione. Primo tempo non buono, dal suo destro però scaturisce l'1-1 di Osimhen. Fuori con ovazione".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere delllo Sport 10*

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7

*riferito all'intera stagione