Tutte le pagelle di Osimhen: pioggia di 8 per un bomber "di un altro pianeta"

Dove eravamo rimasti? Ah sì. Con un Victor Osimhen straripante, capace di trascinare il suo Napoli alla vittoria dello scudetto. L'attaccante nigeriano, ieri sera, ha realizzato una doppietta nel successo della squadra di Garcia sul campo del Frosinone. "Si riparte da dov’era finita - riporta la Gazzetta dello Sport - Osimhen di un altro pianeta. Un gol bellissimo in tap-in, uno in velocità. Magari l’anno prossimo vale più di 150 milioni". "Anche ieri si è capito perché - scrive Tuttosport - il presidente sta trascorrendo l’estate con lui ed il suo agente Calenda. Segna l’1-2 di potenza e l’1-3 con il solito inserimento veloce. Osimhen è la soluzione a tutti i problemi". Questo il commento di TMW: "Tanti i dettagli che raccontano di un campione tutt'altro che appagato dopo l'ultima stagione. Sbotta contro Politano perché 'colpevole' di aver esultato dopo il gol del pareggio: voleva ripartire subito, scalpitava per riportare avanti il Napoli e ci riuscirà subito dopo con una frustrata potente e rabbiosa. Poi nella ripresa blinda il risultato a doppia mandata".

