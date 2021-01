Tutti a pranzo, paga Bakayoko: spiegato il motivo

I migliori affari, pure quelli di cuore - sottolinea il Corriere dello Sport -, si fanno a tavola: così il Napoli ha scelto di dedicarsi un po' a se stesso e distrarsi allegramente. Per ventiquattro ore Gattuso ha ordinato di far finta di niente: Castel Volturno chiuso ai calciatori, allenamento cancellato, per tirare un po' il fiato e pranzo distensivo, con tanto di distanziamento sociale ovviamente, per sorridere, alleggerire la tensione e smaltire anche le tossine.

Tanto avrebbe pagato Bakayoko, "vittima" di qualche multa per quegli impercettibili ritardi che fanno cassa e anche sfottò. C'è in palio una bella fetta della stagione, nella quale vanno inseriti (per il momento) l'inseguimento del quarto posto (che dista due punti) e il sogno di regalarsi mercoledì prossimo la Supercoppa.