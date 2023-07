Tutti giocano al rialzo con ADL dopo la cessione di Kim: Napoli studia alternative

Sulla Gazzetta dello Sport si evidenziano le difficoltà del club a chiudere per l'erede di Kim

Volere non fa sempre rima con potere. È la storia del momento del Napoli, ancora in attesa del nuovo centrale di difesa. Sulla Gazzetta dello Sport si evidenziano le difficoltà del club a chiudere per l'erede di Kim: "Situazione in divenire, che il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe risolvere entro la fine del ritiro di Castel di Sangro ma che a oggi continua a rivelarsi una strada impervia e ricca di trappole. I profili sono stati individuati da tempo, ma poi - quando c’è da trattare – riemergono i soliti problemi.

Il Napoli ha incassato oltre 50 milioni dalla cessione di Kim al Bayern, così i club con cui gli azzurri si interfacciano alla ricerca del nuovo difensore giocano al rialzo. Continuo. Si è partiti con Kilman, che il Wolverhampton valuta 40 milioni, per passare poi a Danso, il preferito di Rudi Garcia. Ma per il centrale austriaco il Lens ha prima avanzato una richiesta di 35 milioni, poi è tornato sui suoi passi, dichiarandolo incedibile. Bluff? Può darsi, ma intanto il Napoli ha attivato i contatti con lo Stoccarda per Mavropanos, gigante greco valutato comunque 25 milioni.