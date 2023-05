Tutti i motivi per cui la Juventus ha scelto Giuntoli

TuttoNapoli.net

Sono tanti i motivi che hanno convinto la Juventus a voler puntare su Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. I bianconeri attendono il momento giusto per l’affondo decisivo, mentre oggi La Gazzetta dello Sport approfondisce le caratteristiche del ds del Napoli che piacciono al club di Elkann.

Innanzitutto, dopo il terremoto societario, la Juventus si è rinnovata in dirigenza con Ferrero, Scanavino e Calvo: tutti professionisti ma non uomini di calcio. La volontà è quella di prendere un manager navigato ed esperto del pallone. Inoltre, Giuntoli ha lavorato con più allenatori al Napoli, e con tutti ha sempre instaurato un buon feeling, frutto del dialogo. Poi c’è il mercato: il direttore sportivo azzurro si affida a una fitta rete di scout e osservatori di fiducia grazie ai quali ha piazzato più colpi in entrata davvero sorprendenti, basti pensare a Kim, Kvaratskhelia, Lobotka o Elmas. Tra i punti di forza del toscano, infatti, ci sono proprio i contatti, ma piace molto la sua attitudine al coraggio, senza aver paura di sbagliare anche su profili sconosciuti, spesso diventati poi calciatori decisivi.