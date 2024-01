Tutti i problemi della fase offensiva: ecco perché col nuovo modulo il Napoli fa fatica

Se difensivamente le cose sono andate bene, in fase offensiva l'involuzione con il nuovo modulo è evidente. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è presentato all'Olimpico per sfidare la Lazio senza nove giocatori, parecchi di questi importanti, titolari, e allora Walter Mazzarri ha scelto uno schieramento più accorto, ancora di più rispetto alle due partite di Supercoppa. E se difensivamente le cose sono andate bene, in fase offensiva l'involuzione con il nuovo modulo è evidente. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Così il Napoli ha recuperato senz’altro solidità ma risultano smontate le catene laterali, che constano di un anello solo: quando Di Lorenzo e Mario Rui ricevono, non hanno i soliti riferimenti davanti, se non quando Politano va a cercarsi gli spazi preferiti a destra. La manovra degli azzurri si sviluppa così in un innocuo giro palla a U, da destra a sinistra e da sinistra a destra tra i tre/cinque difensori, senza intenti di guadagnare la superiorità numerica.

Lobotka prova a ragionare in mezzo al campo e le sue idee sono sempre lucide, però non c’è movimento né appoggi intorno, così l’unica verticalità è nel cercare gli scatti lunghi di Raspadori. Che gioca da Osimhen ma non è evidentemente Osimhen, soprattutto contro una linea come quella della Lazio, che se fa una cosa benissimo è proprio quella di restare compatta nello scappare all’indietro. Si spiega così il 61% di possesso palla Napoli: vicino ai numeri dell’anno scorso, ma lontanissimo nell’idea di gioco".