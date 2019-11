Tuttosport - ADL assente a Milano ma ci sarà a Liverpool: sulla multa può chiedere fino al 50% della prossima mensilità

De Laurentiis non sarà presente a Milano ma ci sarà ad Anfield per la sfida contro il Liverpool. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il pool di legali del club ha anche individuato la data entro la quale presentare il ricorso al Collegio Arbitrale per la pesante multa da applicare alla squadra: sarà il 25 novembre e potrà chiedere fino al 50% della prossima mensilità.