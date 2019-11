Tuttosport - ADL chiederà ulteriori 500mila euro di risarcimento ai giocatori per danno d'immagine

Una battaglia di nervi ed anche legale in atto in casa Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un patron De Laurentiis intenzionato ad andare fino in fondo nella sua battaglia: "L’allenamento aperto agli abbonati doveva essere un momento di festa e De Laurentiis non lo ha voluto abolire: chissà se aveva pure calcolato il malumore della gente nei confronti dei calciatori. Di certo avrà calcolato la cifra che pretenderà dalla squadra, non solo come multa del 5 per cento lordo sullo stipendio per l’ammutinamento, ma anche come risarcimento per il danno di immagine: circa 500mila euro da suddividere (a seconda degli introiti) tra tutti i calciatori della rosa. De Laurentiis ha chiesto al suo staff legale di tutelare in tutte le sedi competenti i diritti del club. Si annuncia una battaglia anche in sede disciplinare ed i calciatori stanno affilando le loro armi con l'aiuto dell'Associazione Calciatori".