Tuttosport - ADL ed Ancelotti hanno il "piano B": tutto su Werner se saltano gli obiettivi principali

Il Napoli lavora sul mercato, tra obiettivi principali ed un piano B tutto da analizzare. Durante l'ultimo summit tra Ancelotti e De Laurentiis - come riporta l'edizione di oggi de Tuttosport - il nome emerso come "piano B", nel caso in cui James, Icardi e Lozano non dovessero andare in porto, è quello di Timo Werner (23), attaccante del Lipsia accostato anche a colossi come il Bayern Monaco nelle scorse finestre di mercato. Il giocatore tedesco è in scadenza 2020 e potrebbe andare via il prossimo anno a parametro zero, ecco perchè l'affare potrebbe rivelarsi interessante. Werner, tra l'altro, ha una clausola rescissoria di 70 mln valida per 10 club, tra questo c'è la Juventus ma non il Napoli.