Tuttosport - ADL, fiducia a tempo per Ancelotti: fissata la data per evitare il cambio in panchina

Carlo Ancelotti ha tempo fino al 10 dicembre. Lo scrive Tuttosport, secondo cui Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato un termine per valutare il da farsi per rimettere in moto il Napoli. In quella data si giocherà infatti la gara di ritorno contro il Genk, che potrebbe essere decisiva per il futuro in Champions League degli azzurri: un passaggio decisivo. Non dipenderà tutto dall'Europa che conta, però, perché ovviamente c'è anche da mettere ordine in uno spogliatoio in subbuglio.