Tuttosport - ADL poco propenso a scalzare Ancelotti dalla panchina, ma prossime sfide saranno decisive

Napoli molle e distratto. Questo il giudizio sugli azzurri emesso dall'edizione odierna di Tuttosport, nel pezzo a firma di Raffaele Auriemma: "I calciatori, tormentati dalla durissima disputa con il presidente De Laurentiis e dalla crisi di risultati, acuitasi con lo 0-0 di sabato contro il Genoa e confermata dai numeri del match. Numeri che confermano quanto il Napoli oggi sia una squadra distratta e molle. Soltanto l’83 per cento dei passaggi sono riusciti, mentre il Genoa ha fatto registrare l’87 per cento; soltanto 41 recuperi effettuati, contro gli 85 dei rossoblù, dimostratisi molto più aggressivi e grintosi. Cosa accadrà adesso? Per il momento la squadra è a riposo e domani si ritroverà a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti, senza i 12 convocati nelle Nazionali. Alla guida ci sarà ovviamente Ancelotti, la cui posizione continuerà ad essere al vaglio del presidente, poco propenso a scalzarlo dalla panchina. Purché tra Milan e Liverpool non arrivino altrettanti risultati negativi".