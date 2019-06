Tuttosport - ADL sogna il botto in attacco: si lavora con Mendes per Diego Costa, Icardi l'alternativa

"Manovre di mercato condotte a piccoli passi, aspettando che possano crearsi le condizioni per il grande colpo in attacco". Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di delineare lo scenario attuale: "Per fare la differenza servirebbe Diego Costa, trentenne bomber ispanico-brasiliano di cui Mendes detiene la procura. De Laurentiis ha chiesto informazioni soprattutto sull’ingaggio, attualmente impossibile per le casse partenopee (10 milioni a stagione all inclusive). Però il contratto del toro-goleador scadrà a giugno del 2021, vale a dire che se l’Atletico Madrid non lo rinnoverà prima dell’inizio della nuova stagione, rischierà di perderlo a zero. Diego Costa oppure Mauro Icardi, messo da Antonio Conte nella lista di quelli da cedere, potrebbe diventare un’opzione postuma per De Laurentiis che aveva provato più volte ad acquistare l’argentino subito dopo l’addio di Higuain".