Tuttosport - Allan, contatto con Edo per ricucire dopo le tensioni post Salisburgo

L'edizione di oggi de Tuttosport racconta la situazione in casa Napoli, dando spazio alla situazione in particolare di Allan in casa azzurra: "Il brasiliano è stato tra quelli che avevano reagito in maniera più decisa per ribellarsi al ritiro e chissà che non paghi proprio la sua insubordinazione. Anche se nelle scorse ore è circolata l’indiscrezione di un suo contatto con Edoardo, il figlio del presidente, per ricucire dopo la fortissima tensione nello spogliatoio alla fine della gara di Champions, quella dell’ormai famoso ammutinamento al ritiro".