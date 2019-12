Tuttosport - Allan in difficoltà: solo 4 allenamenti completi in 67 giorni

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per provare a consegnare a Gattuso un giocatore che possa esprimersi al meglio davanti alla difesa. Col Sassuolo in quella zona potrebbe toccare a Fabian Ruiz, un esperimento per proporlo al posto di Allan per motivi agonistici, scrive quest'oggi Raffaele Auriemma su quotidiano Tuttosport. Il brasiliano infatti in 67 giorni è riuscito a fare solo 4 allenamenti completi col gruppo.